لحظات صادمة لاهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا (فيديو)
نشرت وسائل إعلام تركية فيديو من كاميرا مراقبة في محطة وقود بمدينة كهرمان مرعش، يرصد لحظة وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد عن 40 ألف شخص في تركيا وسورية منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن.
وأظهر الفيديو اهتزاز الأرض والسيارات بقوة وهرولة الناس في اتجاهات مختلفة، وانهيار مبنى سكني بجانب محطة الوقود.
Depremde Afşin'deki bir binanın çökme anı kamerada!#Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde bir binanın çökme anı LPG istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. #deprem pic.twitter.com/OBwXUuNSA8— HT Video (@haberturkvideo) February 15, 2023
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