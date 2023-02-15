لحظات صادمة لاهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو من كاميرا مراقبة في محطة وقود بمدينة كهرمان مرعش، يرصد لحظة وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد عن 40 ألف شخص في تركيا وسورية منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأظهر الفيديو اهتزاز الأرض والسيارات بقوة وهرولة الناس في اتجاهات مختلفة، وانهيار مبنى سكني بجانب محطة الوقود.