مقتل 4 أشخاص ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص على الأقل بينهم رجل إطفاء لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار عنيف البلاد.

وتسبب الإعصار "جابرييل" في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات عبر مساحات شاسعة من جزيرة "نورث أيلاند".

وانتشلت فرق مكافحة الحرائق والطوارئ جثة تقع تحت انهيار أرضي نجم عن الإعصار في موريواي، بالقرب من أوكلاند، ويعتقد أنها لرجل إطفاء متطوع مفقود منذ انهيار منزل ليلة الاثنين.

كما توفي ثلاثة أشخاص في منطقة خليج هوك التي تضررت بشدة، وحذر وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي من أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن هناك 1442 بلاغا عن أشخاص فقد الاتصال بهم، معظمهم من المناطق الشرقية من نورث آيلاند.