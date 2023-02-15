نيكي هايلي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، أمس، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها «أنا مرشحة رئاسية». وقالت هايلي، البالغة 51 عاماً، في مقطع الفيديو «حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في أميركا». لكنها اعتبرت أن للرئيس الديمقراطي جو بايدن و«الإدارة» في واشنطن سجلاً «مروّعاً». وطالبت هايلي في رسالتها بـ«جيل جديد من القادة»، منتقدةً الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل فيها ترامب (76 عاماً). وهايلي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في ساوث كارولاينا، قبل أن تصبح حاكمة لهذه الولاية.