لحظة إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات بعد 178 ساعة من الزلزال (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية بإنقاذ طفلة صغيرة تدعى ميراي من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة أديامان بجنوب تركيا اليوم الاثنين، بعد 178 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وأن فرق الإنقاذ تقترب من الوصول لشقيقتها الكبرى.