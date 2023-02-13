لحظة إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات بعد 178 ساعة من الزلزال (فيديو)
أفادت وسائل إعلام تركية بإنقاذ طفلة صغيرة تدعى ميراي من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة أديامان بجنوب تركيا اليوم الاثنين، بعد 178 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.
وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وأن فرق الإنقاذ تقترب من الوصول لشقيقتها الكبرى.
4 yaşındaki Miray depremden 178 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (@tkikurumsal) February 13, 2023
Son canı kurtarana kadar durmak yok!
📍Adıyaman, Bozbey Apartmanı@KIASKomur pic.twitter.com/jCPevSVGa6
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