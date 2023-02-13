آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديل يمنح السياسيين سلطة أكبر

تظاهر آلاف الإسرائيليين خارج الكنيست اليوم الإثنين قبل تصويت تمهيدي على مشروع قانون من شأنه أن يمنح السياسيين سلطة أكبر في تعيين القضاة، في إطار إصلاح قضائي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الكنيست، احتج نواب المعارضة على الإصلاح المقترح لتعيين القضاة قبل تصويت اللجنة التي سوف ترسل مشروع القانون إلى البرلمان بكامله للتصويت.

وخلال جلسة عاصفة، وقف أعضاء من المعارضة على المنصة وصرخوا بينما حاول حليف رئيسي لنتنياهو إجراء التصويت.