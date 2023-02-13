إنقاذ رجل تركي بعد 160 ساعة من الزلزال المدمر

بثت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لرجال إنقاذ روس مع زملائهم من بيلاروسيا وقرغيزستان خلال انتشال رجل من تحت أنقاض بناية في تركيا بعد مرور 160 ساعة على الزلزال المدمر.

وقالت الوزارة إن عملية الإنقاذ استغرقت أكثر من أربع ساعات.

وأضافت أن الرجل المصاب تلقى الإسعافات الطبية الأولية من فرق وزارة الطوارئ الروسية.

وواصل رجال إنقاذ من عدة دول البحث بين الأنقاض على أمل العثور على ناجين آخرين.