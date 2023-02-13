فريق ترامب يسلّم المزيد من الوثائق السرية إلى المحققين

سلّم الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفحات عدة من الوثائق التي تحمل علامات سرية، وجهاز كمبيوتر محمولاً، يحتوي على مسح إلكتروني لتلك المواد، إلى المحققين الاتحاديين بالولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع على الأمر. وتمت عمليات التسليم في ديسمبر ويناير الماضيين، وفقاً للمصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته. وقال المصدر إن فريق ترامب استأجر محققين خارجيين لإجراء تفتيش في ممتلكاته بفلوريدا، وخلال بحث في ديسمبر تم العثور على عدد من الصفحات التي تحمل علامات تصنيف بين آلاف عدة من صفحات جداول مواعيد ترامب الرئاسية في صندوق.

وذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن المصدر أن الفريق القانوني لترامب أبلغ وزارة العدل الأميركية في ذلك الوقت، وسلّم الصفحات.