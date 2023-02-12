عباس يطالب خلال "قمة القدس" بدعم دولي للفلسطينيين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد من منبر الجامعة العربية، إلى "حماية" الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل التي "تجاوزت كل الخطوط الحمر"، فيما يشهد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تصعيدا كبيرا.

وافتتح المؤتمر إلى جانب عباس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، والعاهل الأردني عبدالله الثاني الذي تتولى بلاده رعاية الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس.

وعلق عباس على موقف بايدن قائلا إن الرئيس الأميركي يقول إنه يساند هذا الحل "ولكنه لا يفعل شيئا". وأضاف أن الفلسطينيين سيتوجهون "في الأيام القليلة القادمة ألي الأمم المتحدة".

وفي كلمة عبر الفيديو أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "موقف الأمم المتحدة واضح وهو رفض القرارات الأحادية"، مشيرا خصوصا إلى بناء "المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية".