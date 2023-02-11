وصول مدير منظمة الصحة العالمية إلى حلب

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الى مطار حلب الدولي على متن طائرة حملت 37 طناً مترياً من الإمدادت الطبية الطارئة استجابة للزلزال المدمر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار "إنها إمدادات طبية طارئة تبلغ نحو 37 طناً مترياً" موضحاً أنّها "ستساهم في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص المتضررين" من الزلزال.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أممي بارز إلى سورية منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سورية ومركزه تركيا المجاورة.

وأكد المسؤول الأممي أنّ منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة" مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غداً" محملة "بأكثر من ثلاثين طناً مترياً".