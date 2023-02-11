توقيف 12 مقاولا في تركيا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال

أوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء زلزال الاثنين، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية السبت.

وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا وفقا لوكالة أنباء دوغان التركية.

يثير انهيار المباني الذي يكشف أنها شيدت بطريقة رديئة، الأمر الذي لم يترك فرصة لسكانها للنجاة، غضبا في البلاد حيث قتل أكثر من 25 ألف شخص.

ويتوقع توقيف مزيد من الأشخاص بعد إعلان المدعي العام في دياربكر إحدى المحافظات العشر المتضرر بالزلزال، السبت إصدار 29 مذكرة توقيف وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.