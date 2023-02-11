فتح بوابة حدودية بين تركيا وأرمينيا لدخول المساعدات

قالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة في تركيا ودبلوماسي إن بوابة حدودية بين تركيا وأرمينيا اللتين يدور بينهما نزاع منذ فترة طويلة فُتحت لأول مرة منذ 35 عاما للسماح بمساعدة ضحايا الزلازل المدمرة في جنوب تركيا.

نشر المبعوث التركي الخاص لأرمينيا سيردار كيليتش صورا لشاحنات تمر عبر نقطة تفتيش أليكان على الجانب التركي من نهر أراس الفاصل بين البلدين.

وقال كيليتش "سأتذكر دائما المساعدة السخية التي أرسلها شعب أرمينيا للمساهمة في تخفيف معاناة شعبنا في المنطقة التي ضربها الزلزال في تركيا"، موجها الشكر لمسؤولي أرمينيا على هذه البادرة.

وقالت وكالة الأناضول إن المعبر استُخدم آخر مرة لإرسال مساعدات من الهلال الأحمر التركي إلى أرمينيا التي ضربها الزلزال عام 1988.

