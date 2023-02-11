مساعدة أميركية لتركيا وسورية.. وتعليق مؤقت لبعض العقوبات

قررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسورية بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتاً.



وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد)، إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل «تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص»، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضاً تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.



في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سورية مؤقتاً بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء «يسمح لمدة 180 يوماً بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة» بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.