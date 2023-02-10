أكثر من 7000 عامل إغاثة من 61 دولة يساعدون في جهود البحث والإنقاذ في تركيا

ذكرت وزارة الخارجية التركية الجمعة أن أكثر من سبعة آلاف عامل إغاثة من 61 دولة، في تركيا، يساعدون في جهود البحث والإنقاذ، في أعقاب الزلازل التي وقعت الاثنين الماضي.

وأرسلت 97 دولة معونات إلى تركيا أيضًا.

وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن إجمالي 141 ألفًا من عمال الإغاثة الأتراك والأجانب في الموقع. وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من منطقة الزلازل.

وأودت الزلازل في المنطقة الحدودية السورية التركية حتى الآن ، بحياة أكثر من 22 ألف شخص، في الدولتين.

ويستمر البحث عن ناجين، على الرغم من تضاؤل الآمال.

وكان الزلزال الأول قد وقع صباح الاثنين الماضي، وبلغت شدته7.7 درجات على مقياس ريختر، وأعقب ذلك زلزال آخر ، منتصف النهار، بلغت شدته 7.6 درجات .

وذكرت السلطات التركية أنه كان هناك أكثر من ألف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.