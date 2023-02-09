روسيا تعتزم بيع كل أصول صندوق الثروة السيادي باليورو خلال العام الحالي

قال نائب وزير مالية روسيا ديمتري كوليشيف، إن نصيب العملة الأوروبية الموحدة من أصول صندوق الثروة السيادي الروسي "ويل بيينج فاند" سيكون صفر في المئة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب الوزير القول إن الصندوق سيحتفظ فقط بالعملة الصينية اليوان والذهب والروبل الروسي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن زيادة الإنفاق في الميزانية العامة لروسيا لا تمثل مخاطر كبيرة بالنسبة للتضخم.

يذكر أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي ارتفع خلال يناير الماضي إلى ما يعادل 30.155 مليار دولار.