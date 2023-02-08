تسمية الرضيعة السورية "آية".. حالتها مستقرة لكن ضلوعها مكسورة

ذكر طبيب آية "الطفلة المعجزة"، التي تم إنقاذها بعد ولادتها ، تحت أنقاض منزلها، في بلدة جنديرس شمال سورية أنها "بصحة جيدة".

وكانت آية، وهو الاسم الذي أطلقه عليها طاقم المستشفى، العضو الوحيد في أسرتها الذي بقي على قيد الحياة بعد الزلزال.

وأودى الزلزال بحياة والد الطفلة ووالدتها وأربعة من أشقائها، بالإضافة إلى أنه دمر منزل أسرتها المكون من أربعة طوابق.

وقال الطبيب هاني معروف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بينما كان يتفقد أصغر مريض له في حاضنة مستشفى عفرين: "حالتها مستقرة، لكن بعض ضلوعها مكسورة وهذا سيشفى بمرور الوقت".

وولدت آية، تحت الأنقاض وقطع أحد رجال الإنقاذ الحبل السري، بسكين وانتشلها.

وأضاف معروف: "وصلت إلى المستشفى محمولة على يد جار لأسرتها".