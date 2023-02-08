انتشال امرأة حية بعد 52 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

انتشلت خدمات الطوارئ امرأة، بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى، انهار قبل 52 ساعة، بسبب الزلزال المدمر بجنوب شرق تركيا.

وأظهرت صور بثتها قناة "إن.تي.في" التلفزيونية اليوم الأربعاء رجال الانقاذ بمحافظة "كهرمان مرعش"، بالقرب من الحدود مع سوريا، وهم يحملون المرأة على نقالة إلى سيارة إسعاف.

وتردد انه تم إنقاذ المرأة 58 عاماً، من فندق منهار.

وكانت المحافظة قد تضررت بشدة بسبب الزلازل، بلغت شدة أقوى واحد منها 7ر7 درجة ووقع في الساعة 0117 بتوقيت غرينتش الأول من أمس.

ووقع زلزال قوي آخر، كانت شدته أقل بشكل طفيف، حيث بلغت 7.5درجة، حوالي ظهر نفس اليوم.

وتوفي الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.