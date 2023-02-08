زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثكنات للجيش برفقة ابنته

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثكنات للجيش في البلاد برفقة ابنته للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة، وفقاً لتقرير إعلامي رسمي نشر اليوم الأربعاء.

وفي خطاب ألقاه في مأدبة يوم الثلاثاء عقب زيارته، أشاد كيم بالجيش الشعبي الكوري باعتباره "أقوى القوات في العالم"، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال كيم: "من أجل السلام الدائم والازدهار والتنمية على هذه الأرض، طورنا قوة عظيمة ومطلقة بينما تحملنا الكثير من المعاناة والألم"، مشيرا ًعلى ما يبدو إلى القوة النووية لكوريا الشمالية، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

ولم يوجه كيم أي رسالة مباشرة إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وجاءت الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً ليل الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة.