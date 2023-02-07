اجتماع بحريني - قطري لوضع آليات وإجراءات إطلاق مسار المباحثات الثنائية‎‎

عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر.

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، كما ترأس وفد دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.



وتناول الاجتماع وضع الآليات والاجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقاً لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021م، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.

كما أكد الجانبان على أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية