لحظة خروج طفل من تحت الأنقاض وفرحة رجال الإنقاذ (فيديو)
أظهر رجال الإنقاذ في تركيا فرحة شديدة بعد نجاحهم في إخراج طفل على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله الذي انهار جراء الزلزال المدمر، وقام أحد المنقذين بتقبيل الطفل وسط فرحة بقية زملائه.
وكان الطفل في منزل أسرته بمنطقة ملاطية وقت الزلزال الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 5 آلاف شخص في تركيا وسورية حتى اللحظة.
Umuda kondurulan sevinç öpücüğü...— TRT HABER (@trthaber) February 6, 2023
Malatya'da küçük bir çocuk, itfaiye ve özel harekat polisinin ortak çalışmasıyla enkaz altından kurtarıldı. İtfaiye eri, sevincini çocuğu öperek gösterdi. pic.twitter.com/k0VESQ9bnJ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news