لحظة خروج طفل من تحت الأنقاض وفرحة رجال الإنقاذ (فيديو)

أظهر رجال الإنقاذ في تركيا فرحة شديدة بعد نجاحهم في إخراج طفل على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله الذي انهار جراء الزلزال المدمر، وقام أحد المنقذين بتقبيل الطفل وسط فرحة بقية زملائه.

وكان الطفل في منزل أسرته بمنطقة ملاطية وقت الزلزال الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 5 آلاف شخص في تركيا وسورية حتى اللحظة.