زلزال تركيا.. عالقون بين الحياة والموت ينتظرون النجاة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يرصد بعض الأشخاص وهم في بنايات تهدمت بشكل جزئي في مدينة هاتاي، جراء الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 5 آلاف شخص في سورية وتركيا حتى اللحظة.

وبينما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن الجرحى والقتلى في المباني المنهارة، ينتظر الأشخاص القابعين في المباني المتضررة طوق النجاة وإخراجهم من حالة اللاموت واللاحياة التي يعيشونها.