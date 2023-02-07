أنقرة: تضرر 13.5 مليون شخص في تركيا بسبب الزلزال

تضرر أكثر من 13 مليون شخص في تركيا من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أمس، بحسب تقديرات الحكومة.

وقال وزير التطوير العمراني مراد كوروم اليوم، "هذا الزلزال أضر بصورة مباشرة بـ 13.5 مليون شخص من مواطنينا". وأضاف أن عمليات الانقاذ مستمرة.

ومازال يصعب الوصول لبعض الطرق والممرات، ويجري العمل لاستعادة الحركة عليها. وأوضح الوزير أنه لا توجد مياه في بعض المناطق، مضيفا أن الجهود جارية لإصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن وإمداد المواطنين بالمياه.

وقال" الألم لا يوصف" مضيفا أن كل ساعة غالية. وسعى لتشجيع المواطنين، مؤكدا أنه في الزلازل السابقة، تم إنقاذ أشخاص بعد حتى عشر ساعات.