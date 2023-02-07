فيتنام تحبط أكبر عملية لتهريب العاج منذ أكثر من 4 سنوات

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم، إن موظفي الجمارك ضبطوا أكثر من 600 كيلوغرام من أنياب الفيلة مخبأة داخل حاويتين قادمتين من إفريقيا.

وتعد هذه أكبر عملية ضبط للعاج المهرب تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2018.

وعثرت سلطات الجمارك في مدينة هاي فونج الساحلية،شمالي البلاد، أمس، على نحو 130 كيلوغراما من العاج مخبأة بحاوية لشحن قرون الأبقار قادمة من نيجيريا، حسبما أفادت مصلحة الجمارك في تقرير لها اليوم.

وأوضح التقرير أن عملية الضبط جاءت بعد اكتشاف 490 كيلوجراما من العاج الأفريقي يوم الخميس الماضي في ميناء لاتش هوين بنفس المدينة.

وكانت الحاويتان في طريقهما إلى شركة في العاصمة الفيتنامية هانوي، على أنهما تحويان "قرون أبقار"، حيث إنه مسموح باستخدامها في الحرف اليدوية بفيتنام.

يشار إلى أن استيراد أو تصدير العاج ممنوع في فيتنام ولكن يمكن بيعه بسعر يتراوح بين 770-1200 دولار للكيلوغرام الواحد، وغالبا ما يتم استخدام البلاد كمحطة ترانزيت، للعاج الأفريقي في طريقه إلى الصين.

وتم حظر التجارة الدولية للعاج منذ عام 1989 باستثناء المزادات الموسمية من المخزون.