مصر تعلن عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع دمشق

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وقد أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة شكرى بالاتصال.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة و1326 إصابة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.