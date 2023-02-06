زلزال بقوة 3.8 درجة في نيويورك

هز زلزال صغير غرب نيويورك في وقت مبكر، صباح اليوم الاثنين، مما أثار قلق الأفراد في منطقة غير معتادة على مثل هذا الهزات، ولكن يبدو أنه لم يتسبب في أضرار كبيرة.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في البداية عن وقوع زلزال بقوة 3.8 درجة في وسط بافالو في ضاحية ويست سينيكا في الساعة 6:15 صباحا، وذكر عالم الزلازل ياريب الطويل إنه أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 40 عاما على الأقل.

وتواصلت الهزة بضع ثوان ودفعت السكان إلى النظر من النوافذ في البداية ثم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن تفسير.

وكتب المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، مارك بولونكارز، في حسابه على "تويتر": "شعرت وكأن سيارة صدمت منزلي في بوفالو"، وأكد مسؤولو خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن السكان شعروا بالزلزال في دائرة نصف قطرها 30 ميلاً على الأقل، بما في ذلك شلالات نياجرا، التي تبعد حوالي 20 ميلاً شمال بوفالو، على حد قوله.

وقدرت هيئة الزلازل الكندية، قوة الهزة بنحو 4.2 درجة، موضحة أن سكان جنوب أونتاريو شعروا به بشكل طفيف.

والزلازل الصغيرة ليست غريبة على شمال ولاية نيويورك ولكن نادراً ما يشعر بها بقوة.