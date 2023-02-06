زلزال بقوة 7.9 درجة يهز وسط تركيا

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.9 درجة هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم على عمق عشرة كيلومترات.

وقدرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قوة الزلزال عند 7.4 قرب مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا.

وأظهرت صور بثتها محطة تي.آر.تي الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.

وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.