مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم بسكين في هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجما مسلحا بسكين طعن امرأة تبلغ من العمر 33 عاما حتى الموت وأصاب امرأة أخرى ورجل بجروح خطيرة في مدينة ديلفت الهولندية صباح اليوم الأحد.

وألقى رجال الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 31 عامًا بعد مطاردة في بلجيكا المجاورة، وذلك فى أعقاب الحادث الذي وقع في منطقة سكنية بمدينة ديلفت الهولندية.

ويقوم المحققون باستجواب الرجل، حيث يعتقدون أن الهجوم نجم عن نزاع في علاقة بينهما. وقد تم نقل رجل (55 عاما) وامرأة (57 عاما) إلى مستشفى لتلقي العلاج من جروح أصيبا بها.

وقالت إحدى سكان المنطقة للشبكة العامة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي "خرجت من الكنيسة ورأيت المرأة تصرخ. ذهبت إليها فجاء رجل يجري بسكين".

وأضافت أنها تمكنت من الاقتراب من المرأة بعد مغادرة المهاجم مسرح الجريمة فوجدتها على الرصيف تنزف بشدة وقد أصيبت بطعنات في مختلف أنحاء جسدها.