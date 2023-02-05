إسطنبول تحظر ركوب الدراجات النارية لهذا السبب

مع استعداد مدينة إسطنبول التركية لعاصفة ثلجية، قرر والي إسطنبول علي يرلي قايا حظر استخدام الدراجات النارية بما في ذلك الدراجات النارية الخفيفة حتى إشعار آخر.

وأعلن يرلي قايا على موقع تويتر اليوم الأحد إنه لن يتم السماح بحركة الدراجات النارية على الطرق في الوقت الحالي.

وقال مطار صبيحة كوكجن الدولي، في الجانب الأسيوي من المدينة إنه سيقوم بخفض حركة الطيران بنسبة 20% مساء اليوم بسبب الظروف الجوية.

وأوضح أنه من المقرر تسيير رحلات جوية أقل من المعتاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقد حثت الخطوط الجوية التركية المسافرين في وقت سابق على التحقق من آخر التحديثات بسبب احتمال إلغاء الرحلات.

وقد حذرت مديرية الأرصاد الجوية من التساقط الغزيز للثلوج ومن الأمطار والعواصف والجليد في إسطنبول اعتبارا من مساء الأحد.