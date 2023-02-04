باكستان تحجب ويكيبيديا بسبب "محتوى ينطوي على تجديف"

حُجب موقع ويكيبيديا التشاركي الالكتروني في باكستان بسبب "محتوى ينطوي على تجديف"، على ما أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية السبت.

وقال المتحدث باسم الهيئة ملاحات عبيد، لوكالة فرانس برس إنه تم حجب ويكيبيديا في جميع أنحاء البلاد الجمعة "بعد فشلها في الامتثال لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء وعدم التزامها بالموعد النهائي".

ولم تقدم هيئة الاتصالات الباكستانية التي أمهلت الأربعاء ويكيبيديا حتى الجمعة، لإزالة هذا المحتوى، أي تفاصيل عنه.

وأضاف المتحدث "أزالوا بعض المحتوى (المعني) ولكن ليس كله" مضيفاً أن ويكيبيديا "ستظل محجوبة حتى إزالة جميع المحتويات المثيرة للجدل".

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى تعذر الوصول إلى الموسوعة من هاتف محمول السبت.

وقالت مؤسسة ويكيميديا التي تدير ويكيبيديا، في بيان إن الحجب "يمنع خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من الوصول إلى أكبر مصدر مجاني للمعرفة".

وأضاف البيان "إذا استمر هذا، فإنه سيحرم العالم كذلك من الوصول إلى المعرفة والتاريخ والثقافة الباكستانية".