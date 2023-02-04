حريق هائل في أوهايو الأميركية جراء خروج قطار عن سكته

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قطارا خرج عن القضبان في إيست بلاستين بولاية أوهايو الأميركية، مساء الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات. ولم ترد شرطة إيست بلاستين على الفور على طلب من رويترز للحصول على تفاصيل.

ونقل موقع سي بي سي نيوز أن القطار خرج عن مساره مساء الجمعة في إيست بلاستين بأوهايو، وبحسب صفحة المنطقة على فيسبوك، فقد صدر أمر حماية للمنطقة، وصدرت أوامر بالإخلاء. ولفت إلى وجود ملجأ في المدرسة الثانوية بإيست بلاستين".