كندا تتحدث عن «حادث ثانٍ محتمل» مرتبط بمنطاد تجسس

أكدت كندا أمس أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عالٍ وتتابع «حادثاً ثانياً محتملاً».

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان: «رصد منطاد تجسس على ارتفاع عالٍ ونتعقب تحركاته بنشاط».

وأوضحت الوزارة: «الكنديون في أمان، وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثانٍ محتمل».

وأضاف البيان: «وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأميركيين، وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي».

وأحجم البيان الكندي عن ذكر الصين.