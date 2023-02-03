بلغاريا: حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

قرر الرئيس البلغاري، رومين راديف، رسمياً، إجراء انتخابات مبكرة في الثاني من أبريل المقبل، وحل البرلمان اعتباراً من اليوم الجمعة، وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد. وقال مكتب الرئيس البلغاري، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن راديف عيّن حكومة مؤقتة جديدة لتعد البلاد لإجراء خامس انتخابات برلمانية بها خلال عامين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف المكتب الرئاسي أن راديف سيبقي على رئيس الوزراء الحالي جلاب دونيف، ومعظم وزراء الحكومة الحالية. وأخفقت ثلاث محاولات في تشكيل حكومة منذ إجراء أحدث انتخابات في أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن دخول سبعة أحزاب في البرلمان. كما أعلن راديف أن مجلس الوزراء الذي تم تعيينه بداية أغسطس سيستمر في عمله من دون تغيير، ما عدا تعيين وزير ثقافة جديد.