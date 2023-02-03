شركة أميركية تعرض على أوكرانيا طائرتين مسيّرتين مقابل دولار واحد

أعلنت شركة أميركية رائدة في صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية أنها مستعدة لبيع طائرتين لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط، في حال موافقة الحكومة الأميركية على الصفقة.

وقالت شركة «جنرال أتوميكس ايرونوتيكال سيستمز» إنها منذ أشهر وهي تحض واشنطن على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز «غراي إيغل» و«ريبر» التي تنتجها، والتي سبق وأن استخدمتها القوات الأميركية بشكل كبير في أفغانستان وسورية والعراق ومناطق نزاع أخرى.

وأضافت أن الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة، وعلى ارتفاعات متوسطة، هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن في حربها ضد روسيا.

وقال ليندن بلو الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتوميكس» في بيان «منذ بداية الحرب الروسية، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية، بما في ذلك تزويدها مسيّرات أم كيو-ناين ريبير وأم كيو-وان سي غراي إيغل».

وأبدت الشركة استعدادها لتسليم أوكرانيا طائرتين مسيّرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.