بوتين يحذر الغرب: الحرب العالمية الثانية حُسمت بانتصارنا في ستالينغراد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نتيجة الحرب العالمية الثانية بأكملها تم تحديدها في ستالينغراد.

وأشار بوتين إلى أن أهمية معركة ستالينغراد كانت مفهومة من قبل كل من كان في الخنادق وخلف خطوط الحرب.

وأضاف بوتين "كما حدث أكثر من مرة في تاريخنا، فقد تجمعنا في معركة حاسمة وانتصرنا".

يذكر أن بوتين سافر إلى فولغوغراد للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الثمانين لمعركة ستالينغراد.