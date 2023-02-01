بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 12 جندياً ألمانياً جراء تصادم مدرعتين

صرح متحدث باسم الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن 12 جندياً ألمانياً أصيبوا جراء حادث وقع بين مدرعتين طراز "بوما" في مركز تدريب قتالي تابع للجيش بولاية سكسونيا آنهالت.

وأوضح المتحدث أن إصابة أحد الجنود خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى بمروحية.

وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، وقع تصادم بين ناقلت الجند المدرعتين أثناء سيرهما بسرعة كبيرة.

يذكر أن مركز التدريب القتالي القريب من مدينة جاريليجن هو مقر تدريب مركزي تابع للجيش الألماني ويتم فيه التدريب على التعامل مع أنظمة الأسلحة المختلفة.