القبض على صناع محتوى مصريين بسبب فيديو ساخر عن زيارة لسجن

قال محاميان اليوم إن السلطات المصرية ألقت القبض على خمسة من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو ساخر عن زيارة لسجن وانتشاره على نطاق واسع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "الزيارة" امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله. ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.

وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة ويلعب محمد حسام الدين، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.

ونُشر الفيديو ومدته ثلاث دقائق في 13 يناير وتجاوز عدد مشاهداته سبعة ملايين مشاهدة على فيسبوك.

وقال المحامي مختار منير، وهو محامي اثنين من صناع المحتوى المعتقلين، إن المحتجزين يواجهون تهما مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية".

وقال إن عناصر الأمن الوطني اعتقلوا صناع المحتوى الخمسة الأسبوع الماضي واحتجزوهم لبضعة أيام قبل إحالتهم إلى النيابة وأمروا باحتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين قضائيين للتعليق.

ورُفعت قضايا أخرى ضد صناع محتوى ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مقاطع فيديو تتناول مواضيع حساسة مثل الظروف المعيشية أو تلك التي ترى السلطات أنها تنتهك القيم الاجتماعية المحافظة.

كانت السلطات قد اعتقلت مجموعة من المؤثرين على تيك توك في أبريل بعد أن نشروا أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جماعة حقوقية مستقلة، إن السلطات أطلقت سراحهم في وقت لاحق.