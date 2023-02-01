أردوغان: لن نسمح بانضمام السويد للناتو إذا سمحت بحرق المصحف

أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تركيا لن تسمح للسويد بالانضمام للناتو طالما استمرت في السماح بتصرفات تهين المصحف الشريف.

وغصبت تركيا، التي تعرقل انضمام السويد وفنلندا للتحالف العسكري، من سلسلة تظاهرات في ستوكهولم قام بها نشطاء وأحرقوا خلالها المصحف الشريف أمام السفارة التركية وعلقوا دمية مشنوقة لأردوغان.

وأجلت تركيا لأجل غير مسمى اجتماعاً مهماً في بروكسل كان سيناقش انضمام الدولتين للناتو.

وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه الحاكم: "السويد، لا ترهقوا أنفسكم! طالما تسمحون بحرق وتمزيق المصحف، وتفعلون ذلك بالتعاون مع قواتكم الأمنية، فلن نقول نعم لانضمامكم للناتو".