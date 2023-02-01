زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات مناطق جنوب الفيليبين الأربعاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

سُجل وقوع الزلزال الساعة 6,44 بعد الظهر (10,44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو.

لم يتمّ الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الساعة.

وقالت قائدة الشرطة لوسيتا أمبروكيو "لقد شعرنا بصدمة لأنه ليس في العادة أن يحصل ذلك هنا".

وأضافت أن الهزات "استمرّت من 15 إلى 20 ثانية".

وهرعت قائدة الشرطة مع زملائها إلى الخارج عندما بدأ مقرّ الشرطة يهتزّ.

وتابعت "بعد عشر دقائق، عاد زملاؤنا إلى المبنى. تحققتُ من المقار ورأيتُ صدعًا صغيرًا في الثكنة".

تشهد الفيليبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.