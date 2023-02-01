8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة، وأكدت تركيا وقوع الهجوم وتوعدت بالرد.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحافيين في أنقرة: "من وقت لآخر تقع بعض الهجمات على قواعد تركية، ونرد على تلك الهجمات ونتخذ الإجراءات الضرورية".

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني تركي أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة دون أن يخوض في التفاصيل. وذكر مصدر أمني عراقي طلب عدم ذكر اسمه أن متعاقداً عراقياً في القاعدة أصيب.