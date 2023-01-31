بايدن والعاهل الأردني يجتمعان في البيت الأبيض الخميس

يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويجري الملك عبدالله الثاني والرئيس بايدن مباحثات تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات، وستتطرق المباحثات إلى المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلاً عن تبعات الأزمة في أوكرانيا.