روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت في شرق أوكرانيا، حيث اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعض من أعنف المعارك التي دارت خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي.

وكانت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد أعلنت بالفعل يوم السبت الماضي أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، لكن كييف قالت حينها إنها صدت الهجوم على القرية.