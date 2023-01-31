واقعة صادمة في بريطانيا.. إصلاح مفاعل نووي بمادة لاصقة "سوبر جلو"

أمرت البحرية الملكية البريطانية بإجراء تحقيق عاجل بعد أن استخدم عمال الصيانة مادة لاصقة "super glue" لإصلاح الأضرار في مفاعل نووي بغواصة ترايدنت.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" اكتشف المهندسون في بليموث أعمال الإصلاح الرديئة أثناء استعدادهم لتشغيل المفاعل بكامل طاقته لأول مرة، كما تم اكتشاف بعض المسامير التالفة في أنابيب التبريد الحيوية.

وقال مصدر بالبحرية الملكية لصحيفة The Sun: "هذا وصمة عار. لا يمكنك التقليل من شأن الأسلحة النووية، المعايير هي المعايير. يجب ألا يتم المساس بالمعايير النووية".

ويقوم المحققون الآن بفحص سجلات أعمال الصيانة في محاولة عاجلة لاكتشاف المسؤول عن الواقعة.