إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمترو أنفاق بروكسل

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث طعن في محطة مترو أنفاق شومان في بروكسل بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.

وقال مسؤولون إن شخصاً أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

وقال عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التعاون الجيد للشرطة أدى إلى اعتقال سريع لمهاجم محطة شومان.

وقبل دقائق قليلة من اعتقال المشتبه به، صاح المارة: "معه سكين".

ووقع الحادث في محطة مترو شومان الشهيرة، وكان العديد من ضباط الشرطة مع كلاب بوليسية يقومون بدوريات في المنطقة التي تقع مباشرة أمام مقر المفوضية الأوروبية.