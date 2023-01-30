روسيا تعلن تحقيق مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها حققت مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا، اليوم، الاثنين، لتضيف المزيد لأكبر مكاسبها منذ أشهر، بعد معارك بلا هوادة.

وقال الحاكم الذي نصبته روسيا على منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن القوات رسخت موطئ قدم لها فوليدار، وهو منجم فحم كانت أطلاله معقلاً أوكرانياً منذ بداية الحرب.

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة قال أمس إن مقاتليه ضمنوا السيطرة على قرية بلاهوداتني، بالقرب من شمال باخموت، وهي مدينة كانت موضع تركيز للهجمات الروسية المستمرة منذ أشهر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت متأخر أمس الأحد: "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".