ماتوا وهم يصلون.. 34 قتيلاً في تفجير المسجد الباكستاني

قتل ما لا يقل عن 34 شخصاً وأصيب نحو 150 عقب تفجير انتحاري نفسه في مسجد بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤولون.

وكان معظم الضحايا من رجال الشرطة حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامي يستخدم أيضاً كمقر للشرطة في المدينة.

وفجر المهاجم حزاماً ناسفاً بينما كان حوالي 200 مصل يؤدون الصلاة بالداخل أو في طريقهم إلى المسجد.

ويقع مجمع الشرطة في منطقة شديدة الحراسة في بيشاور إلى جانب العديد من المباني الحكومية، ولم يتضح كيف تمكن الانتحاري من اختراق الموقع دون أن يلاحظه أحد.

وقال الضابط بالشرطة ظفر خان إن الانفجار أدى لانهيار سقف المسجد، ما أدى لمقتل وإصابة كثيرين.