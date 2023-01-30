"الصحة العالمية" تبقي على حالة الطوارئ القصوى بشأن كورونا
قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.
واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.
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