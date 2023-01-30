بلينكن يبحث مع السيسي جهود خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث في بيان أن بلينكن أشار أيضاً إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

وأوضح بلينكن أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين، مشدداً على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.