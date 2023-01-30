40 قتيلاً جراء تحطم حافلة واحتراقها في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، أمس، أن حافلة ركاب سقطت في وادٍ، واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وكانت الحافلة تقل 44 راكباً من كويتا في إقليم بلوشستان إلى كراتشي في إقليم السند المجاور، ووقع الحادث بالقرب من بلدة بيلا بمنطقة لاسبيلا، وتم إنقاذ أربعة أشخاص فقط، فيما توفي المتبقون.

وقالت السلطات إن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، موضحة أن الجثث كانت متفحمة لدرجة يصعب معها التعرف إليها.

وفي حادث منفصل، قال مسؤولون إن نحو 13 طفلاً لقوا مصرعهم أمس، عندما انقلب قارب يقل تلاميذ بمدرسة دينية، في سد تاندا بشمال غرب باكستان، وقال مسؤولون إن عدداً أكبر من التلاميذ مفقودون، فيما أغلقت الشرطة السد أمام الرحلات الترفيهية.