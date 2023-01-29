هجوم بمسيرات على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان

استهدفت طائرات مسيرة محملة بالقنابل في ساعة مبكرة من صباح الأحد مصنعا عسكريا إيرانيا في مدينة أصفهان وسط إيران، ما تسبب في بعض الأضرار بالمصنع، حسبما أفادت السلطات الإيرانية.

ولم تقدم وزارة الدفاع الإيرانية أي معلومات عن الجهة التي يشتبه بأنها نفذت الهجوم، الذي جاء مع اندلاع حريق بمصفاة تكرير بشكل منفصل في شمال غرب البلاد وزلزال بقوة 5.9 درجة في مكان قريب، ما أسفر عن مقتل شخصين.

ولا تزال التفاصيل شحيحة بشأن هجوم أصفهان، الذي وقع حوالي الساعة 11:30 مساء السبت.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة في المنشأة، تم إسقاط طائرتين منها بنجاح.

وقالت الوزارة إن الطائرة الثالثة نجحت على ما يبدو في اختراق المبنى، ما تسبب في "أضرار طفيفة" بسقفه، ولم يصب أحد بأذى.

وفي واشنطن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل نفذت هجوما سريا بطائرة مسيرة استهدف مجمعا دفاعيا في إيران.

وأضافت أن ذلك الهجوم يأتي وسط بحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن سبل جديدة لاحتواء الطموحات النووية والعسكرية لإيران.

وفي تطور منفصل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية باندلاع حريق في مصفاة لتكرير زيت المحركات بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقع الحريق في منطقة صناعية قرب مدينة آذرشهر، وفقا للتقارير.

وتقول السلطات إنه لم تقع وفيات، ولم يصب سوى عنصر إطفاء. وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أي روابط بين الحادثين.