جنرال أميركي يحذر من حرب مع الصين عام 2025

حذر جنرال كبير في سلاح الجو الأميركي، في تصريحات نأت وزارة الدفاع الأميركية بنفسها عنها بسرعة، من اندلاع حرب مع الصين على الأرجح بسبب تايوان في غضون العامين المقبلين.

وحذر الجنرال مايك مينيهان، الذي يحمل أربع نجوم ويترأس قيادة النقل الجوي الأميركي، في رسالة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف فرد، من أنه يجب علي القيادة تسريع الاستعدادات للصراع الذي يلوح في الأفق، بحسب ما أوردته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية.

وأشار مينيهان إلى أهداف الرئيس الصيني شي جين بينغ واحتمال انشغال واشنطن وتايبيه بقضايا محلية أخرى في العامين التاليين.

وذكر مينيهان في الرسالة المؤرخة في الأول من فبراير لكنها أرسلت يوم الجمعة الماضي «آمل أن أكون مخطئا».

وأضاف «حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025.»