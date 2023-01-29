كييف تُعلن صدّ هجوم قرب قرية في دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني الأحد صدّ هجوم قرب قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق أوكرانيا)، بينما أكّدت مجموعة فاغنر الخاصة أنها سيطرت عليها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيانها اليومي إنّ قوات كييف «صدّت هجمات قرب... بلاهوداتني» وثلاثة عشر موقعاً آخر في منطقة دونيتسك.

ولكن مجموعة فاغنر أعلنت بعد وقت قليل أنّ وحداتها سيطرت على هذه القرية.

وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنّ «وحدات فاغنر العسكرية الخاصة استولت على بلاهوداتني التي باتت تحت سيطرتنا».

ولم تؤكّد وزارة الدفاع الروسية ذلك في هذه المرحلة.